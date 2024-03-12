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Озолиньш выразил сомнение в будущем рижского «Динамо»: «Играли 14 лет в КХЛ, а теперь нет»

Озолиньш сомневается в будущем рижского «Динамо»
Руслан Минаев
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Сандис Озолиньш.
Фото photo.khl.ru

Бывший тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился мнением о состоянии латвийской команды.

«Динамо» выступало в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В феврале 2022-го клуб объявил о выходе из КХЛ. На чемпионате мира-2023 сборная Латвии заняла третье место.

Озолиньш считает, что по успехам на ЧМ нельзя судить о развитии всего спорта.

«До этого у нас 14 лет была команда в КХЛ, сейчас ее нет, и мы думаем, что с ней делать. Где наши игроки будут расти? Где они смогут играть в качественных турнирах?» — цитирует тренера РИА «Новости Спорт» со ссылкой на hokej.cz.

2 июля 2023-го, портал Delfi сообщил, что «Динамо» не подало заявку на участие в чемпионате Латвии в сезоне-2023/24. В сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии. По ходу сезона рижане доигрывали сезон игроками из молодежного состава из-за финансовых проблем.

Источник: РИА
Сандис Озолиньш
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Рига)
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Локомотив - ЦСКА
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