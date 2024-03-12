Озолиньш выразил сомнение в будущем рижского «Динамо»: «Играли 14 лет в КХЛ, а теперь нет»
Бывший тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился мнением о состоянии латвийской команды.
«Динамо» выступало в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В феврале 2022-го клуб объявил о выходе из КХЛ. На чемпионате мира-2023 сборная Латвии заняла третье место.
Озолиньш считает, что по успехам на ЧМ нельзя судить о развитии всего спорта.
«До этого у нас 14 лет была команда в КХЛ, сейчас ее нет, и мы думаем, что с ней делать. Где наши игроки будут расти? Где они смогут играть в качественных турнирах?» — цитирует тренера РИА «Новости Спорт» со ссылкой на hokej.cz.
2 июля 2023-го, портал Delfi сообщил, что «Динамо» не подало заявку на участие в чемпионате Латвии в сезоне-2023/24. В сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии. По ходу сезона рижане доигрывали сезон игроками из молодежного состава из-за финансовых проблем.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|12.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -