Кирилл Лямин: «В раздевалке у Сумманена много чего летало»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин рассказал об адаптации в клубе и вспомнил о выступлении за «Авангард» под руководством Раймо Сумманена, известного скандальным поведением.



— Меня отлично приняли в «Динамо», — цитирует Лямина официальный сайт клуба. — Да я ведь многих ребят здесь знаю. К примеру, с Вадиком Шипачевым вместе играли в Череповце, с Кулеминым — в ЦСКА, с Чайковски — в «Автомобилисте». Главное, что в «Динамо» коллектив очень дружный и сплоченный. Хотя у меня никогда не было проблем после перехода в новую команду.



С Крикуновым в трех клубах вместе работали — «Нефтехимике», «Автомобилисте» и вот теперь в «Динамо». Так что спасибо тренерскому штабу бело-голубых, что проявили заинтересованность во мне. Конечно, предсезонка у Крикунова тяжелее, чем у многих других тренеров, но совсем не то, что в первый раз.

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