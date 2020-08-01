Кирилл Кольцов завершил карьеру

Защитник Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт КХЛ. 37-летний игрок пропустил весь прошлый сезон, а в сезоне-2018/19 отыграл только 9 встреч в регулярном чемпионате за «Автомобилист».

В начале июля хоккеист говорил о намерении провести еще один сезон.

Ранее в карьере Кольцова были «Авангард», «Салават Юлаев», СКА, «Торпедо», «Трактор», «Спартак» и клуб ВХЛ «Буран».

В 2011 году Кольцов выиграл с «Салаватом» Кубок Гагарина. В сезонах-2013/14 и 2014/15 стал лучшим защитником-бомбардиром КХЛ.

Всего в КХЛ Кольцов провел 582 матча, набрал 322 (74+248) очка, став третьим по результативности игроком обороны в истории лиги.