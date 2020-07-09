Известный защитник Кирилл Кольцов прокомментировал слухи о том, что он собирается завершить карьеру и начать работу тренером с молодыми хоккеистами системы «Салавата Юлаева».

— В прошлом сезоне я рассматривал предложения только до ноября, после чего решил, что хочу проводить больше времени с семьей, так как данный возрастной этап был важен для становления моих детей, — отметил Кольцов в интервью «СЭ». — Плюс я хотел передохнуть от большого хоккея, потому что начал играть в команде мастеров уже с 16 лет. После небольшой паузы я полон сил для возвращения в хоккей еще как минимум на сезон. Сейчас у меня есть предложения — как играть, так и работать. Думаю, что буквально на днях мы примем решение на семейном совете. Но я готов вернуться в хоккей в той или иной должности. На данный момент расклад такой. Доволен ли я своей карьерой? Считаю, что у меня всегда все складывалось хорошо. Но на данный момент, основное — определиться с решением. Для меня важно приносить пользу вне зависимости от занимаемой должности.

Напомним, что последним клубом 37-летнего Кольцова был «Автомобилист» в сезоне-2018/19. Прошлый чемпионат КХЛ хоккеист полностью пропустил. (Алена Гребенькова)