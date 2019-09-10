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Кирилл Капризов: «Рад, что удалось забросить первую шайбу в сезоне»

05:27
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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал выездную победу над «Северсталью» (4:0). Форвард открыл счет в матче.

— Рад, что удалось забросить первую шайбу, — цитирует официальный сайт лиги Капризова. —  Пришел гол, и команда победила, это самое главное. Переживал ли из-за того, что не забивал? Всегда думаешь об этом, когда не можешь помочь своей команде голами, потому что тренеры много дают играть, и в большинстве тоже.

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