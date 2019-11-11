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Кинрейд и Чипчура заключили контракты со «Северсталью»

11:33
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Защитник Джефф Кинрейд и нападающий Кайл Чипчура подписали однолетние контракты со «Северсталью», сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

34-летний Кинрейд в прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очка. В 2019 году не провел ни одной игры в лиге.

33-летний Чипчура в прошлом сезоне сыграл в КХЛ 61 матч, в котором набрал (6+14) 20 очков.

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