«Трактор» расторгнет контракт с нападающим Бурдасовым

Как стало известно «СЭ», «Трактор» планирует расторгнуть действующий до конца сезона-2024/25 контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, выплатив ему компенсацию.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард набрал 36 (19+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и еще 8 (4+4) в 14 играх плей-офф.