КХЛ: "У "Слована" нет финансов для участия в чемпионате в следующем сезоне"

"Слован" не располагает финансами для участия в КХЛ в предстоящем сезоне, сообщает пресс-служба лиги. Ранее "СЭ" сообщал, что клуб из Братиславы с высокой долей вероятности не сыграет в чемпионате-2019/20.

- Лига находилась в контакте со "Слованом" по поводу участия клуба в следующем чемпионате КХЛ, - говорится в сообщении пресс-службы. - Вице-президент клуба Юрай Широки мл. не раз уверял Лигу в том, что инвестор будет найден и команда сможет продолжать выступать в КХЛ, но этого не случилось. При этом прежние спонсоры готовы были продолжать финансирование команды, но никак не покрывать долги клуба, возникшие из-за неэффективного менеджмента.

Долги, созданные руководством клуба, являются камнем преткновения также и для новых инвесторов. На сегодняшний день у клуба нет финансов для участия в Чемпионате КХЛ сезона 2019/2020. Лига проводит консультации со всеми участниками процесса для решения существующей проблемы. Календарь нового сезона верстается в двух вариантах – со "Слованом" и без.

Напомним, в минувшем сезоне "Слован" занял последнее место в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 62 играх.

"Слован" может не сыграть в следующем сезоне КХЛ