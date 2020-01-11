КХЛ разъяснила правило, из-за которого канадца не удалили в финале МЧМ-2020 против России
Департамент судейства КХЛ разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.
Пункт 5 правила 135 «Задержка игры / Выброс или выбивание шайбы из игры» гласит следующее:
«Штраф не будет наложен на хоккеиста, который выбрасывает шайбу из зоны защиты, в результате чего происходит остановка матча по причине того, что она попадает в табло, или в любой объект над ледовой поверхностью».
Если «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится за пределами ледовой площадки и игрок из своей зоны защиты выбрасывает шайбу и она попадает в этот «любой объект», то это Малый штраф за выброс шайбы, а если игрок выбрасывает шайбу из нейтральной зоны или из зоны атаки, попадая в этот «любой объект», то это просто остановка игры и вбрасывание с места броска.
Если этот «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится непосредственно над или внутри ледовой площадки и игрок одной из команд броском из зоны своей защиты попадает шайбой в этот «любой объект», то арбитр должен остановить игру и последующее вбрасывание произвести с места броска.
Напомним, что из-за попадания шайбы в камеру канадцы не остались втроем против пятерых в концовке финала МЧМ против сборной России (4:3).
Камера-чемпион. Почему на самом деле канадцам не дали удаления за выброс шайбы
This puck hit the camera. No doubt.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 5, 2020
Crazy a penalty wasn't called.
? @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/918Evw6n7e