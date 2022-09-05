Знарок высказался о победе «Ак Барса» над ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

— Сложная игра была. По началу не очень, конечно, было. Мы сыграли неплохо эту игру, от первой игры — отличие большое. С победой всех.

— Мусорных голов не хватило в матче с «Динамо», а сегодня целых три таких. Прокомментируйте этот момент.

— Наверное, как вы сказали, мы в свою игру играли. Первая игра, не знаю, почему так получилось. Вчера провели собрание, поговорили и настрой был совсем другой.

— Можно сказать, что команда реабилитировалась после матча с «Динамо»?

— Да, а как мне еще ответить?

— По началу у команды не шла игра, потом все наладилось. Как вы это можете объяснить?

— Мы правильно сыграли. Все шло нормально. Две разных игры, с «Динамо» мы кошмарно сыграли.

— Чем был обусловлен перевод Радулова в другое звено?

— Да ничем, ищем сочетания. Я тоже выиграть хочу.

— Не было мысли Зарипова с Воронковым в звене попробовать?

— Это звено приносит много энергии, они как заводилы. Зарипова вообще нет в поездке сейчас с нами.

— Шипачев не заметен пока. С чем это связано?

— Я бы не сказал, что Шипачев не в своей тарелке, делает свою работу: кормит крайних нападающих. Что он должен? По две забивать? Единственная проблема сейчас — большинство. Больше проблем нет.

«Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, после двух побед на старте регулярки.