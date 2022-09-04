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4 сентября, 19:24

«Сочи» дома проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

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«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Адмиралу» (1:4). Победная шайба на счету нападающего Николая Чебыкина.

Хозяева потерпели второе поражение подряд на старте турнира.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гареев — 1 (Файзуллин, Шулак), 12:35 — 0:1. Чебыкин — 1 (Лисовец, Гареев), 28:16 — 0:2. Горшков — 1 (бол., Файзуллин, Криштоф), 37:01 — 0:3. Петьков — 1 (Морроу, Галенюк), 43:52 — 1:3. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 49:21 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (9+8+11) — 29 (9+13+7).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

4 сентября. Сочи. ДС Большой.

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ХК Адмирал
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