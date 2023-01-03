ЦСКА в овертайме обыграл «Динамо»
ЦСКА дома обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе армейцев забили Сергей Плотников и Константин Окулов. У бело-голубых отметились Джордан Уил и Игорь Чернышов, который в 17 лет стал самым молодым автором гола в истории московского «Динамо».
Победный гол в овертайме забил Владислав Каменев.
«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд и набрало 60 очков (5-е место на Западе). ЦСКА с 63 очками — на 3-м месте Запада.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Уил — 10 (Лилья, Тринеев), 0:49 — 0:1. Плотников — 12 (Ярош), 11:23 — 1:1. Чернышов — 1, 33:59 — 1:2. Окулов — 12 (Мингачев), 36:31 — 2:2. Каменев — 15 (Окулов, Нестеров), 61:06 — 3:2.
Вратари: Шарыченков (60:11) — Коновалов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (9+8+3+1) — 31 (12+10+9+0).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
3 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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