КХЛ: ЦСКА — «Динамо» (Минск) и другие матчи 27 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

12.00 мск. «Амур» — «Северсталь»

15.30. «Сибирь» — «Барыс»

19.30. ЦСКА — «Динамо» Минск

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут