КХЛ: «Салават Юлаев» — «Металлург», «Трактор» — «Спартак» и другие матчи 27 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

27 ноября, воскресенье

14.30 (мск) «Салават Юлаев» — «Металлург»

14.30 «Трактор» — «Спартак»

17.00 «Ак Барс» — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут