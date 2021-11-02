ЦСКА с минимальным счетом победил «Автомобилист»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил «Автомобилист» — 1:0. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Плотников, который отличился в первом периоде.

ЦСКА набрал 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке — 29 очков.

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ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Плотников — 10 (Окулов, Блажиевский), 13:23 — 1:0.

Вратари: Рейдеборн — Шикин (58:11).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 26 (12+8+6) — 23 (4+8+11).

Судьи: Оскирко, Соин.

2 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».