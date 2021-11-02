ЦСКА с минимальным счетом победил «Автомобилист»
21:52
ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил «Автомобилист» — 1:0. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Плотников, который отличился в первом периоде.
ЦСКА набрал 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке — 29 очков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Плотников — 10 (Окулов, Блажиевский), 13:23 — 1:0.
Вратари: Рейдеборн — Шикин (58:11).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 26 (12+8+6) — 23 (4+8+11).
Судьи: Оскирко, Соин.
2 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю