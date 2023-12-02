«Куньлунь» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
«Куньлунь» дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
Победу хозяевам принесли шайбы Тайлера Вона, Остина Вона, Паркера Фу, Колина Кэмпбелла и Джека Родуолда. Кайл Вуд отметился двумя голевыми передачами.
За екатеринбуржцев отличились Илья Овчинников и Александр Севостьянов.
«Куньлунь» (33 очка) после 40 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (42) идет седьмым на «Востоке» после 39 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Вонг — 5 (Локхарт, Вуд), 13:36 — 1:0. Вон — 2 (Вуд, Граовац), 14:43 — 2:0. П. Фу — 5 (Спроул, Кэмпбелл), 29:05 — 3:0. Овчинников — 1, 31:10 — 3:1. Севостьянов — 3, 42:17 — 3:2. Кэмпбелл — 4, 54:40 — 4:2. Родуолд — 5 (Йип, С. Фу), 56:42 — 5:2.
Вратари: Джурасик — Аликин (Галкин, 29:05).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (12+9+15) — 44 (13+15+16).
Судьи: Акузовский, Метальников.
2 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 1025 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Лада
|39
|20
|19
|48
|4
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|5
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|2 : 3 Б
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2 Б
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|5 : 2