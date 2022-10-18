«Спартак» дома проиграл «Салавату Юлаеву»

«Спартак» на своем льду уступил «Салавату Юлаеву» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых дубль в третьем периоде сделал форвард Александр Хохлачев. «Спартак» потерпел четвертое поражение в последних 5 встречах.

У «Салавата» по 2 очка набрали нападающий Иван Дроздов (1+1) и защитник Михаил Науменков (0+2). Уфимцы одержали третью победу в последних 4 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы: Кадейкин — 2 (Сучков), 7:34 — 0:1. Дроздов — 3 (Хмелевский, Мухамадуллин), 16:04 — 0:2. Мерфи — 2 (Дроздов), 18:18 — 0:3. Башкиров — 1 (Науменков), 37:09 — 0:4. Хохлачев — 4 (Вароне), 41:31 — 1:4. Картаев — 2 (мен., Кузьмин, Науменков), 54:08 — 1:5. Хохлачев — 5 (бол., Вароне, Кин), 54:38 — 2:5.

Вратари: Рибар (Красиков, 18:18) — Ежов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (13+13+16) — 25 (13+6+6).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

18 октября. Москва. Мегаспорт.