Депутат Свищев: «В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, может ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернуться играть в Россию.

Нынешний контракт российского хоккеиста с американской командой рассчитан до 2026 года.

«Александр Овечкин поставил себе цель быть лучшим в НХЛ и должен показать это делом, а потом уже принимать решение, где работать дальше. Конечно, его опыт как спортсмена нам бы точно пригодился. Овечкин является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок. Плюс он замечательный человек. В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь. А где он будет жить и работать, это, конечно, решать ему и его семье. Надеемся, что в России будут созданы все условия, чтобы он смог продолжить свою карьеру здесь. Даже не сомневаюсь, что после 40 лет Овечкин сможет показывать хоккей высокого уровня», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 43 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.