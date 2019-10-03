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КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея

11:37

Представлен логотип Недели звезд хоккея КХЛ. Он был опубликован в Twitter лиги.

Неделя звезд пройдет в Москве с 11 по 19 января 2020 года.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://twitter.com/khl/status/1179671871203098624

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