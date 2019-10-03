КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея
11:37
Представлен логотип Недели звезд хоккея КХЛ. Он был опубликован в Twitter лиги.
Неделя звезд пройдет в Москве с 11 по 19 января 2020 года.
За 100 дней до Недели звезд хоккея КХЛ представляет логотип #KHLAllStar.— КХЛ (@khl) October 3, 2019
11 января — Кубок Вызова МХЛ
12 января — Матч звезд ЖХЛ
18 января — Мастер-шоу КХЛ
19 января — Матч звезд КХЛ pic.twitter.com/UXIYkQMlRB
КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...