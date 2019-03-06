КХЛ попросила у "Спартака" скрин скоростного теста интернета с матча против СКА

Официальный Твиттер КХЛ попросил у "Спартака" прислать скриншот скоростного теста интернета с пятого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (1:2). Красно-белые в Твиттере извинились за приостановку трансляции во время игры, написав "wifi в Питере работает так же, как нападение хозяев".

"Можно прислать скрин speed test", - ответила в Твиттере пресс-служба КХЛ.

СКА вырвал победу - 2:1 - и повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится в Москве 8 марта.