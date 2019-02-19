КХЛ планирует провести выставочные матчи в Ташкенте

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко провел переговоры о проведении выставочных матчей в столице Узбекистана, сообщает "Подробно.uz".

Чернышенко говорил о возможности организации выставочных игр с президентом Федерации хоккея Узбекистана Бахтиером Фазыловым. Стороны планируют провести матчи в новом дворце "Хумо Арена", вмещающем 12500 зрителей. Также они обсудили вопросы развития хоккея в России и Узбекистане. Чернышенко и Фазылов отметили, что российский опыт должен помочь узбекской стороне в развитии этого вида спорта в своей стране.

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