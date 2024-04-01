КХЛ оштрафовала СКА после заявления Медведева о судействе

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением после слов председателя совета директоров СКА Александра Медведева в адрес судей.

Руководитель раскритиковал работу арбитров после пятого матча серии второго раунда с «Автомобилистом» (4:5).

«В соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб [СКА] накладывается штраф», — говорится в заявлении лиги.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в пятиматчевой серии выиграл у «Торпедо» (4-1). 25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).