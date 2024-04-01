Плющев — о полуфиналах Кубка Гагарина: «Драчка будет серьезной»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих полуфиналах Кубка Гагарина.

«Назвать никакую из команд, вышедших в полуфинал фаворитом я бы не осмелился. Сейчас они вышли напрямую в завоевании Кубка Гагарина, поэтому драчка будет серьезной», сказал Плющев «СЭ».

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 сыграют «Локомотив» — «Трактор» и «Металлург» — «Автомобилист».

Константин Передерий