КХЛ оштрафовала форварда «Трактора» Седлака за симуляцию

КХЛ оштрафовала форварда «Трактора» Лукаша Седлака за симуляцию в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (2:5), информирует сайт лиги.

— Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Трактор» — «Динамо» Москва. Время — 48.00. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Трактора» Лукаша Седлака наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.