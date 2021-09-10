Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Авангард» — «Куньлунь».

Встреча перенесена с 25 сентября на 13 ноября 2021 года в связи с загруженностью «Арены Балашиха», а также по согласованию с китайским клубом.

«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 6 очками в 4 матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с 2 очками в 4 играх.