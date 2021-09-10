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КХЛ объявила о переносе матча «Авангард» — «Куньлунь»

13:58
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Авангард» — «Куньлунь».

Встреча перенесена с 25 сентября на 13 ноября 2021 года в связи с загруженностью «Арены Балашиха», а также по согласованию с китайским клубом.

«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 6 очками в 4 матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с 2 очками в 4 играх.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/10/489025.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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