КХЛ объявила о переносе матча «Авангард» — «Куньлунь»
13:58
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Авангард» — «Куньлунь».
Встреча перенесена с 25 сентября на 13 ноября 2021 года в связи с загруженностью «Арены Балашиха», а также по согласованию с китайским клубом.
«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 6 очками в 4 матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с 2 очками в 4 играх.
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