КХЛ: известны три пары первого раунда плей-офф

Перед последним игровым днем известны три пары плей-оф КХЛ. В Западной конференции "Йокерит" встретится с московским "Динамо". Также здесь известны три первые команды - ЦСКА, СКА и "Локомотив".
Еще одним участником плей-офф станет "Спартак", но его позиция станет известна после завершения турнира. На последние три места претендуют "Сочи", "Витязь" и рижское "Динамо".
В Восточной конференции "Автомобилист" сыграет с "Трактором", а "Барыс" встретится с "Торпедо".
"Салават "Юлаев" уже точно станет шестым, а третье, четвертое и пятое места разыграют "Металлург", "Ак Барс" и "Авангард".
Кубок Гагарина
Первый раунд
Западаная конференция
ЦСКА - (8)
СКА - (7)
"Локомотив" - (6)
"Йокерит" - "Динамо" М
Восточная конференция
"Автомобилист" - "Трактор"
"Барыс" - "Торпедо"
(3) - "Салават Юлаев"
(4) - (5)