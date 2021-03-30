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Кетов назвал рабочим моментом столкновение с Шипачевым

22:55
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Капитан СКА Евгений Кетов заявил, что не хотел нанести травму капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачеву во втором матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. СКА победил в этой встрече со счетом 1:0, а затем выиграл еще три матча подряд.

«Пожали друг другу руки, — цитирует Кетова ТАСС 30 марта. — И я извинился, и Вадим извинился. Момент рабочий, на поле нет друзей, все бьются за свою команду. У меня точно не было мысли нанести Вадику травму, так получилось».

Главный тренер СКА Валерий Брагин ранее сообщил, что Кетов сыграет в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 2 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11027705

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