Крикунов ответил на вопрос о своих дальнейших планах

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов ответил на вопросы о своих дальнейших планах. Во втором раунде Кубка Гагарина московская команда проиграла СКА (1-4 в серии).

— Чем планируете в ближайшее время заняться? До пандемии вы говорили, что любите путешествовать на машине, а сейчас?

— Да, люблю ездить по Европе каждый год, а сейчас все перекрыли. У меня есть квартира в Хорватии на острове, а я не могу пока туда попасть, — цитирует тренера сайт КХЛ.

Наверное, сейчас буду отдыхать и займусь книгой. В принципе, у меня уже к ней все готово, и, наверное, через шесть-восемь месяцев вы сможете прочитать.

— Уже думали, продолжите ли работать в хоккее, или наконец достроите забор на даче?

— Да, у меня есть участок земли, где было непонятно что, и мне сказали: ну ты хотя бы забор поставь там. Я и поставил.

Что делать буду? Посмотрим, опыт у меня большой. Все видно, где и чего не хватает команде, какому тренеру и в чем нужно добавить, чтобы эта команда начала играть. Может, буду консультантом.