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Катичев продлил контракт с «Витязем»

14:12
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Защитник «Витязя» Евгений Катичев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter команды.

33-летний Катичев проведет в подмосковной команде уже пятый сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 42 матча и не набрал очков. В плей-офф на его счету 3 игры.

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