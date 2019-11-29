Каспарс Даугавиньш: «Знарку важно довести команду до чемпионства, он и сейчас придерживается этой планки»

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал о работе с главным тренером Олегом Знарком.

— Кажется, что в этом сезоне Олег Знарок стал спокойнее. Мы просто не видим его в раздевалке?

— Он такой же, как и был. Много спрашивает с хоккеистов, не любит проигрывать. Ему важно довести команду до чемпионства, он и сейчас придерживается этой планки. На скамейке он спокойный, но в раздевалке его нужно видеть...

— Кричит?

— Бывает иногда.

— Сказалось ли на вашей игре то, что Знарок бросил курить, стал сконцентрированнее?

— Может быть. Мы ведь как раз выигрываем, значит, работает.

— Знарок не тренировал год. Чувствуется, что он голоден до работы, уделяет внимание каждой мелочи?

— Да. Летом на сборах отрабатывали все что возможно. Всю тактику, нам даже специальные брошюры выдали, чтобы меньше времени тратить на разговоры на льду. Думаю, любому трудно уйти из хоккея полностью. Год сидеть без работы, особенно когда до этого еще и выигрывал. Он хотел быстрее вернуться. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полное интервью Каспарса Даугавиньша — здесь.