Нападающий «Лады» Фисенко рассказал о строительстве собственной арены

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал о собственном бизнесе.

— Как пришла идея построить хоккейную арену?

— Изначально у меня были знакомые, у которых была ледовая арена в Москве. Меня это заинтересовало, потому что я в этом, наверное, немного разбираюсь. Посетил несколько тренировочных арен, после этого пришла идея двигаться в этом направлении.

— Как нашли место для строительства?

— Я тогда играл в «Авангарде», и через руководство клуба я познакомился еще с одним человеком, у которого была арена в Москве. У него был земельный участок, мы съездили его посмотреть и поняли, что место нам подходит.

— Что было самым сложным?

— Была очень большая команда, которая все реализовала, соинвесторы проекта. Я помогал с наполнением самого проекта — что должно быть внутри арены, чтобы посетителям было комфортно находиться там. Хотелось, чтобы люди могли поесть, попить хороший кофе, чтобы была парковка. И чтобы люди не мерзли там, а могли провести там много времени.