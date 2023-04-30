Канарейкин: «Поздравляю Федорова со вторым чемпионством, но пока не будем называть его великим тренером»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин отреагировал на победу ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (4-3).

«Поздравляю ЦСКА с победой, хорошая, достойная серия получилась для финала. В решающей серии армейцы были посвежее, помобильнее, обе команды по самоотдаче делали все возможное для результата. Поздравляю Сергея Федорова со вторым чемпионством. Федорова пока не будем называть великим тренером, пусть останется великим игроком. Что касается тренерства, то это большое достижение — взять два титула подряд», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.