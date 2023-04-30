Каменев — о выступлении за СКА: «Играл — громко сказано... Скорее, мучился»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о своем опыте выступления за СКА.

«Не секрет, что я играл в Питере. Ну как играл... Играл — громко сказано... Скорее, мучился. Толком играть мне не давали. Когда оказался в ЦСКА, началась другая история. Благодарен руководству московского клуба, которые произвели этот обмен. Спасибо тренерам, что поверили. Поставили играть с такими классными партнерами. Весь сезон я провел в тройке с Сережей Плотниковым и Костей Окуловым. Думаю, у нас неплохо получается. Спасибо им за такую игру», — приводит «Спорт День за Днем» слова Каменева.

Форвард играл за СКА с 2020 по 2021 год. По ходу сезона-2021/22 Каменев присоединился к ЦСКА в результате обмена с командой из Санкт-Петербурга. В составе московского клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.