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Каменский предположил, что сезон КХЛ будет более ровным из-за потолка зарплат

05:03
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Вице-президент и член совета директоров КХЛ, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский поделился мнением об обмене Сергея Плотникова из СКА. Он перешел в «Амур».

— Идет обновление состава СКА, поэтому и происходят такие обмены, — цитируют Каменского «Известия». — Для «Амура» это однозначное усиление. Там наверняка будет много молодежи, и ей понадобится такой игрок, как Плотников, чтобы местные ребята учились у него, тянулись к этому уровню. И есть шанс, что с введением потолка зарплат региональные клубы получат больше возможностей приобретать высококлассных хоккеистов. Думаю, благодаря этому в следующем сезоне наш чемпионат станет еще интереснее и ровнее, что будет способствовать росту интереса к соревнованию.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1012283/aleksei-fomin/perevooruzhenie-armii-kak-tcska-i-ska-chistiat-platezhnuiu-vedomost

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