Каменский не видит в паре СКА — «Автомобилист» фаворита

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто из пары СКА — «Автомобилист» сможет пройти в третий раунд плей-офф КХЛ.

«Я думаю, что в этой паре будет тяжелая борьба. Будет много игр, думаю, что даже 7 игр может пройти для выяснения победителя. Здесь победит сильнейший, как здесь можно судить? И СКА, и «Автомобилист» здесь способен победить. Сейчас остались только сильнейшие команды, которым предстоит играть между собой», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

17 марта СКА дома проиграл «Автомобилисту» (2:3) в первом матче второго раунда плей-офф.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта.