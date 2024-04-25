Каменский назвал вратаря «Металлурга» Набокова и тренера Разина главными героями сезона КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает главным героем сезона КХЛ 2023/24.

«Кого можно назвать героям сезона? Понравился вратарь «Металлурга», Илья Набоков. А также тренер Андрей Разин, потому что он выиграл Кубок Гагарина с первого раза. Мне это запомнилось в этом сезоне. Но у нас много ребят в лиге, трудно кого-то выделить», — сказал Каменский «СЭ».

«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.