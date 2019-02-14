Кагарлицкий дисквалифицирован за показанный средний палец

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий дисквалифицирован на один матч за некорректное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (5:3). Игрок продемонстрировал скамейке запасных финской команды средний палец. Помимо отстранения, Кагарлицкий заплатит денежный штраф.

Наказание было выписано по пункту 1.34 статьи 27 регламента КХЛ ("Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, замахивается на судью клюшкой").

По словам главного тренера Владимира Крикунова, Кагарлицкому попали клюшкой по лицу, что осталось незамеченным арбитрами.