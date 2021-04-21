Источник: в Нижнем Новгорода ограбили бывшего тренера «Спартака» и СКА Федосова
13:46
16 апреля в Нижнем Новгороде в одном из ночных клубов был ограблен бывший тренер СКА и «Спартака» Владимир Федосов, сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, у помощника Олега Знарка двое мужчин украли часы «Hublot» стоимость около 800 тысяч рублей.
Полиция уже отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых (ими оказались «двое бородатых мужчин не славянской внешности»).
Владимир Федосов остался без работы после ухода вместе со всем штабом Олега Знарка из «Спартака» в конце марта после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4).
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