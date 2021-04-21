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Источник: в Нижнем Новгорода ограбили бывшего тренера «Спартака» и СКА Федосова

13:46
Владимир Федосов. Фото ХК СКА, Twitter
Владимир Федосов. Фото ХК СКА, Twitter
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16 апреля в Нижнем Новгороде в одном из ночных клубов был ограблен бывший тренер СКА и «Спартака» Владимир Федосов, сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, у помощника Олега Знарка двое мужчин украли часы «Hublot» стоимость около 800 тысяч рублей.

Полиция уже отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых (ими оказались «двое бородатых мужчин не славянской внешности»).

Владимир Федосов остался без работы после ухода вместе со всем штабом Олега Знарка из «Спартака» в конце марта после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4).

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1841

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