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«Ак Барс» ведет переговоры с Квартальновым о новом контракте

13:03
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ак Барс» ведет переговоры с главным тренером Дмитрием Квартальновым о новом контракте. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф завершил борьбу на этапе финала конференции, уступив «Авангарду» (3-4).

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в мае 2019 года.

(Артур Хайруллин)

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