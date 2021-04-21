«Ак Барс» ведет переговоры с Квартальновым о новом контракте
13:03
«Ак Барс» ведет переговоры с главным тренером Дмитрием Квартальновым о новом контракте. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф завершил борьбу на этапе финала конференции, уступив «Авангарду» (3-4).
Квартальнов возглавил «Ак Барс» в мае 2019 года.
(Артур Хайруллин)
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