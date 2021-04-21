«Ак Барс» ведет переговоры с Квартальновым о новом контракте

«Ак Барс» ведет переговоры с главным тренером Дмитрием Квартальновым о новом контракте. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф завершил борьбу на этапе финала конференции, уступив «Авангарду» (3-4).

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в мае 2019 года.

(Артур Хайруллин)