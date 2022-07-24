Источник: Николай Жердев и Алексей Емелин тренируются с минским «Динамо»

Бывший игроки сборной России Николай Жердев и Алексей Емелин тренируются в Минске вместе с местным «Динамо», сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».

37-летний Жердев уже несколько дней находится в столице Белоруссии, а 36-летний Емелин прилетел туда совсем недавно.

Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов. Никаких документов с клубом пока не подписано, но не исключено, что оба продолжат карьеру в составе «зубров».

Жердев отыграл сезон-21/22 в «Братиславе Кэпиталз» (12 матчей, 1+6) и итальянском «Мерано» (18 игр, 11+10). Оба клуба выступали в Альпийской хоккейной лиге.

Емелин в прошлом сезоне был капитаном омского «Авангарда». В минувшем сезоне защитник набрал 8 (2+6) в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил 5 (2+3) баллов в 13 играх плей-офф.