Источник: Николай Жердев и Алексей Емелин тренируются с минским «Динамо»
Бывший игроки сборной России Николай Жердев и Алексей Емелин тренируются в Минске вместе с местным «Динамо», сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».
37-летний Жердев уже несколько дней находится в столице Белоруссии, а 36-летний Емелин прилетел туда совсем недавно.
Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов. Никаких документов с клубом пока не подписано, но не исключено, что оба продолжат карьеру в составе «зубров».
Жердев отыграл сезон-21/22 в «Братиславе Кэпиталз» (12 матчей, 1+6) и итальянском «Мерано» (18 игр, 11+10). Оба клуба выступали в Альпийской хоккейной лиге.
Емелин в прошлом сезоне был капитаном омского «Авангарда». В минувшем сезоне защитник набрал 8 (2+6) в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил 5 (2+3) баллов в 13 играх плей-офф.
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|Восточная конференция
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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