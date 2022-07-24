Белорусский нападающий Оксентюк продолжит карьеру в минском «Динамо»

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк, которого «Даллас» выставил на драфт отказов, продолжит карьеру в минском «Динамо».

21-летний белорус покинет систему «Далласа», хоть у него оставалось еще два года по контракту. Клуб накануне выставил его безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 8 матчей в АХЛ и набрал (2+2) очка. Также он провел 40 игр в ECHL и набрал 34 (19+15) результативных балла.