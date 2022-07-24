Форвард ЦСКА Мамин рассказал, что мог продолжить выступать в НХЛ

Нападающий ЦСКА Максим Мамин рассказал, что решил вернуться в московский клуб, несмотря на предложения от команд из НХЛ.

«У меня были предложения в НХЛ, но я выбрал ЦСКА. Не знаю, вернусь ли я в НХЛ, все мои мысли здесь. Меня ждет впереди три года интересной работы. У нас цель — завоевать Кубок Гагарина. Какой-то планки по набору количества очков у меня нет, но, конечно, хочется набрать побольше. Впереди ждет очень интересный сезон», — приводит ТАСС слова Мамина.

27-летний Мамин — воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Флориду», в составе которой набрал 14 (7+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

13 июля россиянин вернулся в Москву и заключил контракт с ЦСКА на 3 года.