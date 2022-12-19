Бабенко: «Единственный негатив матча — не сыграли на вратаря в конце»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко ответил на вопросы журналистов после победы над «Куньлунем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— В первом периоде чувствовалось, что долго не играли, где-то была неуверенность, много брака, чего хотели избежать. А потом вошли в ритм, хорошо большинство сработало, хороший гол в меньшинстве забили. Единственный негативчик — что в концовке не сыграли на вратаря и пропустили. В принципе, мы хорошо играли, всех болельщиков с победой.
— Илья Сафонов и Дмитрий Воронков сегодня играли после матчей за сборную, довольны ли вы их состоянием?
— Довольны. Они много игрового времени провели сегодня, оба здорово сработали в большинстве и меньшинстве. По «физике» вопросов нет, по игре тоже.
— Вы говорили, что в паузу будете работать над физическим состоянием. Тренировки дали свои плоды?
— Есть мы говорим о физическом состоянии, то речь не идет сразу о следующей игре. Был перерыв, была возможность поработать над «физикой» вдолгую. Во-первых, мы выполнили весь план на паузу. А во-вторых, сегодня мы не провалились в физическую яму, это говорит о том, что мы плодотворно потрудились.
— Александр Радулов по-прежнему переигрывает смены в эпизодах, гол пропущен из-за его ошибки. Для вас это проблема или просто условия работы, с которыми приходится мириться?
— Трудно сказать, из-за него или нет мы пропустили гол. И не могу сказать, что он переигрывал, пока, до анализа, в глаза это не бросалось. Мы с этим боремся, но здесь вопрос не к нему, мы всем напоминаем, чтобы смены были в игровом ритме, чтобы скорость соблюдалась и дисциплина. Когда ты свежий, у тебя и голова правильно работает, а как только «наедаешься», сразу появляются ошибки.
— Из негатива есть что-то сегодня?
— Только то, что не дали вратарю сыграть на ноль. Он заслужил, здорово сыграл в первом периоде. И ребята на лавке сами просили концовку сыграть собраннее. Это единственный момент, который очень не понравился.
— Илья Сафонов останется в статусе капитана?
— Пока нас все устраивает — он выполняет все функции, которые на него возложены. И ребята его поддерживают, думаю, что в ближайшем будущем никаких перемен не будет.
— Динар Хафизуллин вернулся в состав после полутора месяцев без игры. Как его состояние?
— Достаточно хорошо выглядел, хотя длительный период не играл. Влился, как будто и не было этого пропуска.
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