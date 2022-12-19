Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:55

СКА обыграл «Витязь» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга забили Дамир Жафяров, Марат Хайруллин, оформивший дубль, и Владислав Цицюра. За «Витязь» голом отметился Александр Яремчук.

СКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 71 очко в 42 игре. «Витязь» находится на седьмой строчке с 44 очками в 41 матче.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Жафяров — 13 (бол., Гусев, Ожиганов), 23:42 — 1:0. Хайруллин — 16 (Савунов, Ожиганов), 35:02 — 2:0. Яремчук — 13 (бол.), 39:37 — 2:1. Хайруллин — 17 (Жафяров, Коромыслов), 41:41 — 3:1. Цицюра — 1 (Волков, Зыков), 53:53 — 4:1.

Вратари: Подъяпольский — Шикин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (11+9+18) — 31 (11+14+6).

Судьи: Бондарь, Щенев.

19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10046 зрителей.

Дамир Жафяров
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
1
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» в овертайме переиграло «Северсталь»

Бабенко: «Единственный негатив матча — не сыграли на вратаря в конце»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости