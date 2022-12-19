СКА обыграл «Витязь» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей
СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе команды из Санкт-Петербурга забили Дамир Жафяров, Марат Хайруллин, оформивший дубль, и Владислав Цицюра. За «Витязь» голом отметился Александр Яремчук.
СКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 71 очко в 42 игре. «Витязь» находится на седьмой строчке с 44 очками в 41 матче.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Жафяров — 13 (бол., Гусев, Ожиганов), 23:42 — 1:0. Хайруллин — 16 (Савунов, Ожиганов), 35:02 — 2:0. Яремчук — 13 (бол.), 39:37 — 2:1. Хайруллин — 17 (Жафяров, Коромыслов), 41:41 — 3:1. Цицюра — 1 (Волков, Зыков), 53:53 — 4:1.
Вратари: Подъяпольский — Шикин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (11+9+18) — 31 (11+14+6).
Судьи: Бондарь, Щенев.
19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10046 зрителей.
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