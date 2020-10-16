Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский ждет бескомпромиссной игры в матче регулярного чемпионата между СКА и ЦСКА.

— Нас ждет очень интересная и бескомпромиссная игра, — приводят «Известия» слова Каменского. — Трудно назвать фаворита, поскольку обе команды достаточно ровно выступают в этом сезоне. Лишь у СКА был небольшой спад, когда из-за пандемии выбыла большая часть состава, но при этом хорошо себя проявила заменившая его молодежь. И вообще питерцы, как и ЦСКА, сейчас в стадии обновления, поэтому особенно интересно будет проверить команды на фоне друг друга.