Боб Хартли: «Отличная работа звена Найта»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).

— Хорошая командная победа! Отличную игру сегодня показали обе команды, все вышли играть — и Магнитогорск, и мы. Много голевых моментов создавалось из давления, из работы отдельных игроков. В конце второго периода — отличная работа звена Найта, отлично давил Грицюк. В результате этот гол придал нам энергии, и далее последовала шайба в большинстве от Оливера Каски. Наше большинство на протяжении всего сезона здорово действует, и вот сегодня нам вновь удалось поразить ворота противника. Ну и точку в концовке поставил Павел Дедунов. Отлично все отработали, очень горжусь нашими ребятами.

— Расскажите про состояние Покки, Береглазова и Якупова?

— По Покке пока неизвестно. Что касается Береглазова, то несколько недель его не будет. Якупов будет кататься через несколько дней, Телегин и Дергачев уже начали кататься. Пока это вся информация по травмированным, но у всех игроков будет достаточно короткий срок.

— Хотел бы узнать ваше мнение по поводу гола Прохоркина, поскольку первая шайба важная — сравнял счет, забил бывшей команде. Соответственно, насколько довольны Николаем?

— Во-первых, мы все помним обмен Зернова на Прохоркина. Я думаю, что для этих двух ребят сегодняшний матч был в большей степени особенный, чем для остальных. Как я говорил, команды забрасывали голы через давление, в результате хороших действий отдельных игроков. В частности, Прохоркин в расстановке «4 на 4» здорово поборолся за шайбу в углу, выиграл ее и забросил гол. Были сегодня хорошие шайбы в нашем исполнении, и эта — не исключение.

— Пятая подряд домашняя победа над Магнитогорском в регулярке подряд. В чем секрет? Неужели «Магнитка» такая предсказуемая?

— Игра могла повернуться в любую сторону, и, как я упомянул, второй гол в концовке второго периода придал нам энергии на третью двадцатиминутку, дальше у нас было большинство. Несмотря на то, что матч был действительно боевым, дисциплину сохраняли обе команды. Мы уважаем их мастерство, мы уважаем наше, и этот гол в большинстве в исполнении Каски сыграл большую роль — дальше мы продолжили давить. Поэтому я думаю, что никакого секрета здесь нет, просто наши действия.

— Последние игры здорово играет Арсений Грицюк. Как вы считаете, к концу чемпионата он сможет выйти на тот уровень, который в прошлом сезоне демонстрировал Чинахов?

— Я не хочу сравнивать игроков, не люблю это делать, потому что можно сказать, что какой-то игрок похож на другого, но в конечном итоге все они разные, и я всегда с большой гордостью занимаюсь именно развитием молодых талантов. Мне посчастливилось работать в НХЛ с большим числом игроков, в ряду которых Ковальчук и многие другие, и в нашей лиге — это Михеев, Зернов, Чинахов, Костин. Сейчас определенный вызов для Арсения, главное для него — приобрести зрелость. Потому что сейчас он здорово понимает игру, у него отличное хоккейное чутье, он очень грамотен, здорово читает игру. У него огромный потенциал, который мы будем продолжать развивать.