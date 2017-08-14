Илья Воробьев: "Тимкину нужно научиться говорить с журналистами"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Трактора" (1:4) во втором матче Мемориала Ромазана отметил, что у соперника лучше сработал компонент "большинство-меньшинство". Он также добавил, что нападающему Евгению Тимкину нужно научиться разговаривать с журналистами.

– Сегодня была разница в компоненте "большинство-меньшинство", – сказал Воробьев. – У соперника это лучше сработало, чем у нас.

– Евгений Тимкин заявил, что главная причина поражения в недонастрое. Согласны ли вы с ним? "Трактор" ведь считается принципиальным соперником?

– Евгению нужно научиться говорить с журналистами. (Юрий ШИРИНКИН)

Евгений Тимкин: "Магнитка" не подготовилась к матчу против "Трактора"