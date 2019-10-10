Илья Воробьев: «Начали бояться потерять очки и начали суетиться»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

— Начали бояться потерять очки и начали суетиться, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — В этом проблема. Я сейчас сказал ребятам, что надо ломать, не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать.

— В концовке получили большинство, не было желания взять тайм-аут?

— Я тянул время как мог, для того, потому что тайм-аут мог понадобиться еще на что-то другое. Тянул время, ребята немного отдышались. Надо догрызать ее, «доедать» добивания и с «мясом». Моменты то есть, но вот одного чуть-чуть и не хватает. Может быть, потому что еще в три звена играем уже несколько матчей, что довольно продолжительно. Факто остается фактом.

— Из положительных моментов — второй период в этом матче?

— Работали над вторым периодом, над сменными, в этом отношении у нас все получилось, но вопрос психологии надо менять.

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