Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 ОТ).

— После сегодняшней игры понятно, почему «Сибирь» так высоко идет, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Немного нас не хватило сегодня, очень напряженные игры идут одна за одной. Был моментик в овертайме — не забили и в обратную сторону получили. Проблем у нас поначалу сезона было много, целый ком. Будем надеяться, что баланс защитников мы нашли.

Не думаю, что полевые игроки полагались на непробиваемость Кошечкина. Скорее сил у нас не хватило. У Верещагина рецидив, надеюсь завтра выйдет кататься. У нас лазарет не самый маленький, это если аккуратно выражаться. Мы даже не можем никому дать передышки.

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