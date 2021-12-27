Илья Сафонов: «Главный тренер сказал на скамейке: «Жду от тебя вторую»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» (4:3 ОТ) и рассказал о своем хет-трике.

— Здорово, что выиграли завершающий домашний матч этого года, порадовали болельщиков. В этом сезоне три матча «Магнитке» проиграли, должны были сегодня брать реванш, — цитирует Сафонова сайт казанцев.

— О чем думали, когда бежали забивать первую шайбу?

— Ни о чем, как переиграть вратаря, забросить. Рабочие моменты.

— Какая из трех шайб вам больше всего понравилась?

— Выделять будет не очень правильно. Во втором голе Заря [Данис Зарипов] отдал крутую передачу, мне только оставалось подправить шайбу в ворота.

— В этом сезоне «Ак Барсу» не часто удается переломить ход матча в концовке. За счет чего сегодня команда забросила две шайбы?

— Мы работаем над этим. Тренеры регулярно нам указывают на важность стартовых минут, концовок, чтобы были сосредоточены, имели повышенную концентрацию. В прошлых играх не везло где-то, но сегодня повезло.

— Дмитрий Квартальнов сказал, что на скамейке после первого гола говорил вам: «Помнишь, дубль уже делал, сегодня тоже надо второй забить». Было такое?

— Да, было. Сказал: «Сафон, помнишь, как начинал? Вот, жду от тебя вторую». Ответил ему: «Хорошо, тренер». А затем пошел дальше работать.

— Вы выспались сегодня? Смотрели ночью игру молодежной сборной России?

— Не смотрел, выспался. Хоть и интересный турнир, знакомые ребята там играют, желаю им удачи, но у нас свой матч, надо было к нему готовиться. Только посмотрел обзор.